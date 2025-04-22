Президент наголосив, що жодних перепон з українського боку не буде.

Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів залишається в силі. Про це написав президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Він нагадав, що Україна пропонувала подовжити тишу після Великодня й зробити її повною.

"Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це. Жодних перепон з українського боку немає і не буде", - підкреслив Зеленський.

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Він показав фото руйнувань у містах України цивільних об’єктів внаслідок ударів РФ.

За його словами, зараз тривають рятувальні роботи в Харкові після удару російських дронів.

"Цинічний удар. Пожежі були в кількох районах міста".

Зеленський також зазначає, що Росія сьогодні нанесла жорстокий удар по Запоріжжю авіабомбами. За його словами, пошкоджені житлові будинки. Він зазначив, що є загибла, більше ніж 20 людей були поранені, і серед них чотири дитини.

Президент України нагадав, що вночі російські дрони вдарили по Одесі. Також протягом дня були удари по Сумщині, Харківщині, Донеччині, наших південних областях.

"Усе це абсолютно свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у Росії та для російської армії. Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні", - наголосив Зеленський.

"Великоднє перемир’є" Путіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, речник генсека ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що Росія та Україна продовжували бойові дії попри заяву російського правителя Володимира Путіна щодо оголошення "великоднього перемир’я" на 30 годин.

У суботу, 19 квітня, глава Кремля Володимир Путін неочікувано оголосив в односторонньому порядку про 30-годинне "великоднє перемир'я".

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня констатував, що на низці ділянок бойові дії тривали, продовжуються й російські обстріли.

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