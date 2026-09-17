'Шкода, що Китай не на нашому боці': Зеленський розповів про вплив Пекіна на переговори

Президент зазначив, що не бачить, щоб Китай тиснув на Росію з метою припинення війни.

Китай може знайти спосіб підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до переговорів, але не робить цього, бо Пекін не з Україною у цій війні. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтервʼю NHK.

Він наголосив, що ніколи не бачив, щоб Китай тиснув на Росію з метою припинення війни.

"Можливо, вони роблять це під час якихось своїх двосторонніх зустрічей. Не знаю. Але я вважаю, що вони мають величезний вплив на Росію, особливо зараз, коли є багато санкцій, тіньовий флот, а також відрізані енергетичні та банківські системи. Звісно, Китай може знайти спосіб підштовхнути Путіна до переговорів. Я впевнений. Але вони цього не зробили. І якщо ти можеш, але не робиш, то це підтримка чи ні?" - зазначив Зеленський.

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Він вважає, що Китай більше на боці Росії.

"Шкода, що Китай не на нашому боці в цій війні – політично. Справа навіть не у зброї. Справа в політичній волі. І шкода, тому що цю війну можуть миттєво зупинити сильні лідери, зокрема й Китай. Шкода, що вони не на нашому боці. Але це не проблема. Це прикрість", - наголосив президент України.

За його словами, проблема полягає в тому, що КНР "не посередині", а "трохи більше на боці Росії". При цьому він додав, що йдеться не про пряме надання зброї, а про більшу відкритість до Росії та готовність допомагати більше їм, ніж Україні, а у випадку такої великої країни "це "трохи" означає багато".

Зеленський сказав, що ракета північнокорейського виробництва прилітала в Україну, а китайських не бачив.

"Але я знаю, що їхні технології потрапляють до Росії. Обладнання, яке вони використовують, надходить із Китаю, імовірно, разом із фахівцями й технологіями", - додав він.

Китай закликав Україну та Росію припинити війну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в червні 2026 року Китай публічно звернувся до Києва та Москви із закликом припинити бойові дії та якнайшвидше відновити переговорний процес. Відповідна заява пролунала під час засідання Ради Безпеки ООН.

Заступник постійного представника КНР при ООН Сунь Лей заявив, що Пекін наполягає на негайному припиненні вогню як необхідній умові для подальших перемовин між сторонами. За його словами, лише після зупинки бойових дій можливий реальний діалог щодо врегулювання конфлікту.

Китайський дипломат закликав обидві сторони продемонструвати політичну волю та без зволікань розпочати пошук шляхів до мирного врегулювання.

Пекін не визнає себе стороною конфлікту та декларує нейтральну позицію, але, за даними західних урядів і аналітиків, РФ отримує з Китаю товари подвійного призначення, зокрема мікроелектроніку, верстати, оптичне обладнання, дрони та компоненти до них, які можуть використовуватися у військовій сфері.

Крім того, Євросоюз має докази того, що Китай навчав російських військових, зокрема, використанню безпілотників.

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