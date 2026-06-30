Китай закликав Україну та РФ припинити бойові дії і повернутись до переговорів

Представник Китаю в Радбезі ООН наголосив на необхідності політичної волі для мирного врегулювання.

Китай публічно звернувся до Києва та Москви із закликом припинити бойові дії та якнайшвидше відновити переговорний процес. Відповідна заява пролунала під час засідання Ради Безпеки ООН.

Заступник постійного представника КНР при ООН Сунь Лей заявив, що Пекін наполягає на негайному припиненні вогню як необхідній умові для подальших перемовин між сторонами. За його словами, лише після зупинки бойових дій можливий реальний діалог щодо врегулювання конфлікту.

Китайський дипломат закликав обидві сторони продемонструвати політичну волю та без зволікань розпочати пошук шляхів до мирного врегулювання. Він також згадав про страждання цивільного населення, заявивши, що ця проблема викликає занепокоєння Пекіна.

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Нагадаємо, що Пекін традиційно не визнає себе стороною конфлікту та декларує нейтральну позицію. Водночас у західних країнах Китай розглядають як важливого економічного та технологічного партнера Росії, який надає їй непряму підтримку.

За даними західних урядів і аналітиків, РФ отримує з Китаю товари подвійного призначення, зокрема мікроелектроніку, верстати, оптичне обладнання, дрони та компоненти до них, які можуть використовуватися у військовій сфері.

Крім того, Євросоюз має докази того, що Китай навчав російських військових, зокрема використанню безпілотників.

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