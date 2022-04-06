Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив відео знищеного російського танка. В результаті вдалої роботи українських захисників та протитанкових комплексів російська башта провалилася під асфальт.
Ролик з'явився у Facebook Генштабу.
"Що Javelin і NLAW роблять з російськими танками", - йдеться в описі відео.
На кадрах українські захисники показали башту танка після того, як українські військові завдали удару по ній. Вона провалилася під асфальт.
Раніше УНІАН повідомляв, що один український танк вступив у бій з ворожою колоною. Українським танкістам вдалося знищити кілька одиниць російської техніки.
Водночас підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищили колону окупантів. Момент потрапив на відео.