У бою українські танкісти знищили кілька одиниць російської ворожою техніки.

Один український танк вступив у бій з ворожою колоною. Українським танкістам вдалося знищити кілька одиниць російської техніки.

Відео героїчного бою опублікував у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Подвиг українських танкістів! Один танк, один екіпаж показав просто блискуче тактичне рішення, домігся раптовості, вправно маневрував, показав високий військовий інтелект", – пише Бутусов.

Журналіст зауважив, що це взірець дій танка в обороні у складній та хаотичній обстановці реального бою.

"Допоможіть знайти командира танка, це видатний професіонал високого рівня, гідний найвищих відзнак та сприяння. Ім'я до перемоги не ставитимемо, але для історії потрібно увічнити подію", – додав Бутусов.

Раніше повідомлялося, що підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищили колону окупантів. Момент потрапив на відео.

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