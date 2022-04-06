Окупанти прикрилися димом та почали відступати.

Підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищили колону окупантів.

Про це повідомило Командування ДШВ ЗСУ у Facebook.

Вчора, 5 квітня, в одному з районів виконання завдань, мобільні протитанкові розрахунки 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сили України знищили три танки та автомобільний паливозаправник підрозділу ЗС РФ.

"Застосувавши для прикриття дими, залишки окупантів почали відступати. Ось так працюють "Марунові берети", – зауважили десантники.

Раніше українські військові з підрозділу 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили колону російської техніки на Донеччині.

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