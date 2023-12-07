Серед знищеного - ворожі ЗРК, склад боєприпасів та пункт управління.

За добу авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Там уточнили. що знищено один пункт управління та три зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) противника.

У свою чергу підрозділами ракетних військ нанесено ураження по одному вертольоту, одному ЗРК, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному складу боєприпасів та двох артилерійських засобах противника.

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Крім того, у Генштабі повідомили, що ворог завдав два ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначили у Генштабі.

Війна в Україні: новини

За останню добу в зоні бойових дій відбулося 91 бойове зіткнення, з них 34 - на Авдіївському напрямку, ще 17 - Мар’їнському. При цьому за добу Сили оборони України ліквідували ще 1120 російських загарбників, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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