Українськими захисниками знищено три польові склади боєприпасів на Херсонщині.

ЗСУ на півдні України парними авіанальотами завдали ударів по складам боєприпасів, опорному пункту та скупченню ворожої сили і техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного та Давидова Броду.

Про це повідомляється у зведенні ОК "Південь" в Facebook.

"Вже відомо, що ворожа армія вкоротилася на 27 рашистів, зенітно-ракетний комплекс "Тор", самохідну гаубицю "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки", - сказано у повідомленні.

Також було знищено три польові склади боєприпасів на Херсонщині. Результати ударів дорозвідуються.

"В Херсонському і Скадовському районах ворог продовжував повітряну розвідку з виявлення позицій і намірів наших підрозділів. За що й був позбавлений двох безпілотних апаратів", - поінформували там.

Як повідомляв УНІАН, збройні сили України звільнили селище Потьомкіне, що на Херсонщині, в речах мертвих російських десантників були цінні речі, які вони силоміць відібрали в українських громадян.

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