Збройні сили України звільнили селище Потьомкіне, що на Херсонщині, в речах мертвих російських десантників були цінні речі, які вони силоміць відібрали в українських громадян.
Як повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook, військовослужбовці 60 окремої піхотної бригади ЗСУ провели успішний наступ та звільнили селище Потьомкіне, що на Херсонщині і при цьому вони відбили кілька контратак російських окупантів, знищили загарбницькі БМП і танки, а також "вполювали" одного "Тигра".
"Під час зачистки населеного пункту наші військовослужбовці знайшли в речах мертвих російських десантників цінні речі, які вони силоміць відібрали в українських громадян. Це золоті та срібні кільця, ланцюжки та сережки, ювілейні монети та годинники. Мешканці Потьомкіного зізнавалися, що окупанти викрадали їхні цінні речі з нелюдською жорстокістю, особливо відзначалися буряти. Після звільнення селища від злочинців-рашистів, місцеве населення з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. Золото і срібло передадуть на церкву до Київського патріархату",- сказано в повідомленні.
В повідомленні сказано, що випадки мародерства - це звичайна поведінка російського солдата. Окупанти вбивають та викрадають на полі бою і в захоплених населених пунктах речі, що знаходяться при вбитих чи поранених, власність мирного місцевого населення.
Нагадаємо, на Херсонщині українські гелікоптери завдали парний удар по скупченню окупантів та їхньої техніки.