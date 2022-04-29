Процес знищення російських загарбників та їхньої техніки вдалося зняти з повітря.

Воїни 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького після потужного вогневого ураження знищили багато російської техніки та окупантів.

Ефектне відео з передової з'явилося в Facebook бригади.

Серед трофеїв воїнів:

батарея Ураганів БМ-27;

5 одиниць ТЗМ;

2 одиниці військової автомобільної техніки;

чимало боєприпасів.

"Купа металу та феєрверків", - додали у бригаді.

Раніше воїни 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка філігранно вдарили по автівці з кількома окупантами. Снаряд поцілив у люк автомобіля.

Вас також можуть зацікавити новини: