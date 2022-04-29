ЗСУ знищили колону окупантів / скриншот
Воїни 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького після потужного вогневого ураження знищили багато російської техніки та окупантів.
Ефектне відео з передової з'явилося в Facebook бригади.
Серед трофеїв воїнів:
- батарея Ураганів БМ-27;
- 5 одиниць ТЗМ;
- 2 одиниці військової автомобільної техніки;
- чимало боєприпасів.
"Купа металу та феєрверків", - додали у бригаді.
Українські воїни показали, як знищують окупантів
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