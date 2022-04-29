ЗСУ знищили автівку з окупантами / скриншот
Воїни 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка філігранно вдарили по автівці з кількома окупантами. Снаряд поцілив у люк автомобіля.
Відео з'явилося у Facebook бригади.
На кадрах видно, як кілька окупантів метушаться поблизу будинків українців, а згодом сідають в автівку. Українські захисники вирішили вдарити по окупантах у момент їхнього скупчення в авто.
Безпілотник випустив снаряд прямо у люк автівки.
Безпілотник ЗСУ поцілив в люк автівки з окупантами
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