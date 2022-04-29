Точний удар українських захисників зафіксували з повітря.

Воїни 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка філігранно вдарили по автівці з кількома окупантами. Снаряд поцілив у люк автомобіля.

Відео з'явилося у Facebook бригади.

На кадрах видно, як кілька окупантів метушаться поблизу будинків українців, а згодом сідають в автівку. Українські захисники вирішили вдарити по окупантах у момент їхнього скупчення в авто.

Безпілотник випустив снаряд прямо у люк автівки.

Раніше полк "Азов" оприлюднив дані про знищену його бійцями техніку окупантів. Захисники розповіли про хроніку оборони Маріуполя від початку війни до сьогодення.

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