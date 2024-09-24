Серед знищеного "заліза" понад 60 артсистем, 40 бронемашин, півтора десятка танків, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО.

Сили оборони України за минулу добу ліквідували близько 1400 окупантів та величезну кількість техніки росіян. Згідно з повідомленням Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.24 орієнтовно склали близько 645 150 осіб.

Також знищена велика кількість ворожої техніки:

танків ‒ 8800 (+16) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 17292 (+40);

артилерійських систем – 18475 (+61),

РСЗВ – 1198 (+1);

засобів ППО ‒ 952 (+3);

літаків – 369;

гелікоптерів – 328;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15764 (+65);

кораблів /катерів ‒ 28;

підводних човнів - 1.

Згідно з повідомленням, вагомо поменшало за минулу добу автомобільної техніки та автоцистерн ворога – на 73 одиниці, загальні втрати становлять 25 175 одиниць від початку широкомасштабного вторгнення; спеціальної техніки – відповідно 10 та 3155 одиниць.

Відео дня

Своєю чергою, Повітряне командування ЗСУ інформує, що цієї ночі було збито 66 ударних БПЛА, якими росіяни атакували Україну.

Зазначається, що у ніч на 24 вересня 2024 року (із 20.00 23.09 по 07.00 24.09) радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід загалом 85 засобів повітряного нападу ворога: одну балістичну ракету "Іскандер-М"; дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, одну ракету (тип встановлюється) із Курської обл. РФ, 81 ударний БплА типу "Shahed".

Основний напрямок удару – північ та центр України.

"В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України", - повідомляють у Повітряних силах.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти зосередили усі зусилля на Донеччині, куди підтягнуто усі резерви і по техніці й по особовому складу. За словами військового Кирила Сазонова, найважчою наразі є ситуація в районі Вугледара. Він сказав, що там ситуація критична.

Водночас ЗСУ продовжують операцію в Курській області РФ, яка відтягує з українського фронту сили ворога. Днями стало відомо, що ЗСУ прорвали нову ділянку на російському кордоні в Курській області.

Президент України Володимир Зеленський у свіжому інтерв'ю ABC News сказав, що кінець війни "ближче, ніж ми вважаємо".

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