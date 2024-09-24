Сили оборони України за минулу добу ліквідували близько 1400 окупантів та величезну кількість техніки росіян. Згідно з повідомленням Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.24 орієнтовно склали близько 645 150 осіб.
Також знищена велика кількість ворожої техніки:
- танків ‒ 8800 (+16) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 17292 (+40);
- артилерійських систем – 18475 (+61),
- РСЗВ – 1198 (+1);
- засобів ППО ‒ 952 (+3);
- літаків – 369;
- гелікоптерів – 328;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15764 (+65);
- кораблів /катерів ‒ 28;
- підводних човнів - 1.
Згідно з повідомленням, вагомо поменшало за минулу добу автомобільної техніки та автоцистерн ворога – на 73 одиниці, загальні втрати становлять 25 175 одиниць від початку широкомасштабного вторгнення; спеціальної техніки – відповідно 10 та 3155 одиниць.
Своєю чергою, Повітряне командування ЗСУ інформує, що цієї ночі було збито 66 ударних БПЛА, якими росіяни атакували Україну.
Зазначається, що у ніч на 24 вересня 2024 року (із 20.00 23.09 по 07.00 24.09) радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід загалом 85 засобів повітряного нападу ворога: одну балістичну ракету "Іскандер-М"; дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, одну ракету (тип встановлюється) із Курської обл. РФ, 81 ударний БплА типу "Shahed".
Основний напрямок удару – північ та центр України.
"В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України", - повідомляють у Повітряних силах.
Війна в Україні - новини
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти зосередили усі зусилля на Донеччині, куди підтягнуто усі резерви і по техніці й по особовому складу. За словами військового Кирила Сазонова, найважчою наразі є ситуація в районі Вугледара. Він сказав, що там ситуація критична.
Водночас ЗСУ продовжують операцію в Курській області РФ, яка відтягує з українського фронту сили ворога. Днями стало відомо, що ЗСУ прорвали нову ділянку на російському кордоні в Курській області.
Президент України Володимир Зеленський у свіжому інтерв'ю ABC News сказав, що кінець війни "ближче, ніж ми вважаємо".