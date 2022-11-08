В Україні йде війна і можна припускати різні сценарії розвитку подій.

Від ситуації на фронті залежатиме, чи буде нова мобілізація в Україні.

Про це повідомила під час інформаційного телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, відповідаючи на запитання щодо ініціатив президента про продовження воєнного стану і мобілізації.

Вона нагадала, що були заяви Генерального штабу про те, що станом на сьогодні вистачає тих людей, які мобілізовані.

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"Але в цьому питанні все буде залежати від подій війни. Таке може бути, що будуть додатково потрібні люди, а може не бути такого. Це все залежить від ситуації на фронті", - зазначила Маляр.

При цьому наголосила, що можна припускати різні сценарії, і "ми повинні бути готові до всіх варіантів розвитку подій".

Війна в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 листопада, президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити строк дії воєнного стану та строк проведення загальної мобілізації.

Народний депутат України Ярослав Железняк написав у Telegram, що з високою долею ймовірності продовження воєнного стану буде знову на 90 днів: тобто до 19 лютого 2023 року. Він зазначив, що рішення будуть ухвалені на найближчому засіданні ВР.

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