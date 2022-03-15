Зруйнована злітно-посадкова смуга.

Вночі ворог здійснив два ракетних удари по аеропорту у Дніпрі, в результаті зруйновано злітно-посадкову смугу, пошкоджено термінал.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетні удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджено термінал. Масштабні руйнування", - зазначив він.

За словами Резніченка, на відновлення інфраструктури аеропорту знадобиться багато часу.

Також сильно пошкоджена будівля аеропорту: стіни, вікна, термінал. Загиблих немає.

За попередньою версією, вибухи спричинені обстрілом з ракетних комплексів "ІСКАНДЕР".

Вас також можуть зацікавити новини: