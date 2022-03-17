Вона зазначила, що Україні важливіші гарантії безпеки в ширшому форматі.

Для України зараз у пріоритеті не вступ до НАТО, а безпольотна зона і зброя.

Про це заявила в інтерв'ю CNN віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина, коментуючи те, що президент Зеленський, виступаючи в Конгресі США онлайн, не згадав прагнення України стати членом Альянсу.

"Я думаю, що НАТО — це не так важливо, як безпольотна зона, більше зброї і, по суті, здатність захищати себе, — сказала вона, — але зараз в основному мова йде не про політику, а про виживання".

Стефанішина додала, що Путін зазнає невдачі у війні, тому що "ланцюжок підпорядкування, який дезінформує його і вище керівництво навколо, показує, що вони нічого не знають про нашу країну".

"Я абсолютно впевнена, що йому некомфортно в кожен момент, коли він сидить у своєму бомбосховищі, — сказала вона, додавши, — він зазнає невдачі в кожній зі своїх оцінок".

Вона також відповіла на те, як ставиться до того, що уряд України фактично працює з підпілля, сказавши, що "ми відчуваємо себе єдиним цілим з українським народом, і ми страждаємо і плачемо однаково зі смертю кожної дитини і громадянина України".

Стефанишина сказала CNN, що вірить у Збройні Сили України, а також у єдність і безстрашність народу, які зможуть подолати російську агресію в цій війні, але додала, що західні лідери "зобов'язані" надавати гарантії безпеки.

"Гарантії безпеки в більш широкому форматі важливі для нас", - сказала вона.

"Ми хочемо мирно жити на нашій землі демократичним шляхом", - сказала Стефанишина, додавши, що Україна вже є частиною європейської сім'ї. "Ми вже є частиною політичної європейської сім'ї", - сказала вона.

Нагадаємо, найближчий саміт НАТО готовий розглянути введення миротворчої місії в Україну.

Так, 15 березня віце-прем'єра Польщі Ярослав Качинський заявив про необхідність введення миротворчої місії в Україні. Зокрема, на його думку, така миротворча місія повинна займатися не тільки гуманітарними питаннями, а й допомагати Україні захищати землю.

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