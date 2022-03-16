Вирішення питання про можливе членство залежить виключно від України і 30 країн-членів Альянсу.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг зазначає, що Росія не має права вето на перспективу членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу в Брюсселі після надзвичайного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Він підкреслив, що щодо перспективи членства України в НАТО повідомлення є незмінним зараз, як це було протягом багатьох років.

"Україна - це суверенна незалежна держава. Вона має своє власне право обирати свій власний шлях. І ми поважаємо рішення, зроблені демократично обраним Урядом України. Тому, це залежить від них (від українців - УНІАН), щоб вирішувати, чи хочуть вони членства в НАТО чи ні, і тоді це залежить від 30 країн-членів, щоб вирішувати з цього питання, але не від Росії, щоб намагатися ветувати цей процес", - підкреслив Столтенберг.

Війна проти України: