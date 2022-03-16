Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг зазначає, що Росія не має права вето на перспективу членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).
Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу в Брюсселі після надзвичайного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.
Він підкреслив, що щодо перспективи членства України в НАТО повідомлення є незмінним зараз, як це було протягом багатьох років.
"Україна - це суверенна незалежна держава. Вона має своє власне право обирати свій власний шлях. І ми поважаємо рішення, зроблені демократично обраним Урядом України. Тому, це залежить від них (від українців - УНІАН), щоб вирішувати, чи хочуть вони членства в НАТО чи ні, і тоді це залежить від 30 країн-членів, щоб вирішувати з цього питання, але не від Росії, щоб намагатися ветувати цей процес", - підкреслив Столтенберг.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 16 березня українські військові знищили 84 російських літаки та 108 вертольотів.