За словами польського прем'єра, це відбудеться на найближчому саміті Альянсу.

Найближчий саміт НАТО готовий розглянути введення миротворчої місії в Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє видання W Polityce.

"Ця пропозиція [направити в Україну миротворчу місію НАТО, - УНІАН] була дуже важливою. Україна є суверенною державою і має право запрошувати на свою територію кого завгодно. Коли вбивають жінок і дітей, коли вбивають мирних жителів, вона має право запросити війська з інших країн. (...) Така миротворча місія напевно принесе мир і мир на більшу частину України. Я не думаю, що Путін наважився напасти на НАТО. Це своєрідний виклик західним країнам мислити ширше, далі, думати, як захищати Україну", - заявив Моравецький.

Говорячи про обізнаність західних лідерів, він підкреслив: "ідея про те, що вони [українці] теж борються за безпеку всієї Європи, все більше проникає в них".

На питання, з ким обговорювалася пропозиція про миротворчу місію НАТО, він сказав: "По-перше, ми обговорили його з нашими найближчими союзниками, і він буде представлений на наступному саміті НАТО".

Нагадаємо, водночас генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг відзначав, що Альянс не розміщуватиме війська в Україні.

Зокрема, його попросили відреагувати на пропозицію Польщі відправити сили Альянсу в Україну для миротворчої місії. "Ми підтримуємо мирні зусилля. Ми закликаємо Росію і президента Путіна вивести їхні війська, але ми не маємо планів щодо розміщення військ НАТО на землі в Україні", - заявив Столтенберг.

15 березня віце-прем'єра Польщі Ярослав Качинський заявив про необхідність введення миротворчої місії в Україні. Зокрема, на його думку, така миротворча місія повинна займатися не тільки гуманітарними питаннями, а й допомагати Україні захищати землю.

Вас також можуть зацікавити новини: