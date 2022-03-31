На Донбасі Збройні сили України вчора накрили вогнем величезне скупчення ворожої техніки і штаб кадирівців.
Про це досягнення ЗСУ в ефірі телемарафону "UA Разом" розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він повідомив, що в східних регіонах українські бійці дають гідну відсіч ворогові і прекрасно "ведуть вогонь у відповідь".
Вчора на Донбасі ЗСУ накрили артилерією величезне скупчення техніки розміром у кілька десятків одиниць і штаб кадирівців. Кількість втрат ворога в результаті цієї атаки Гайдай не озвучив.
Глава Луганської ОВА також повідомив, що зараз чітко спостерігається перекидання техніки окупантами в східні регіони України. А поки триває передислокація, росіяни більш активно обстрілюють мирні поселення. За словами Гайдая, на Донбасі працюють авіація, артилерія і міномети, застосовуються важкі калібри. Населені пункти обстрілюються "з усього, що є".
Нагадаємо, раніше про інтенсивні бої на Донбасі повідомило і оперативно-тактичне командування "Схід". Вчора, 30 березня, в районі відповідальності угруповання було знищено до 200 супротивників і більше сорока одиниць техніки.
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