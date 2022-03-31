За словами президента, "до цього ми готуємося".

Президент Володимир Зеленський заявив, що відбувається накопичення російських військ для завдання нових ударів на Донбасі.

Про це він сказав у відеозверненні за підсумками 35-го дня війни.

"Є також слова, які звучать, про нібито відведення російських військ від Києва і Чернігова, про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що у цей же час відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі", - сказав він.

За словами президента, "до цього ми готуємося".

"Ми нікому не віримо – у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз – це головне. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину", - заявив глава держави.

Відведення військ РФ у київському та чернігівському напрямках: що відомо

29 березня стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської і Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

В Генштабі зазначили, що "відведенням" військ ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

Раніше помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито скорочення контингенту на Київському та Чернігівському напрямках. Перед тим в Міноборони РФ стверджували про завершення "першого етапу "спецоперації" і переходу до атак на Донбасі.

США також фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.

Міністерство оборони США так само попередило, що нинішнє нібито відведення частини військ Росії з київського і чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдавання нового удару.

Попри це, міністерство оборони РФ і представники російської делегації в Стамбулі стверджують, що відведення російських військ на Київщині і Чернігівщині нібито пов'язано з прогресом на переговорах між Україною і РФ.