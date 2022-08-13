У Російській Федерації розпочато втілення прихованих заходів так званої "промислової мобілізації" компаній та підприємств оборонного сектору.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"У РФ розпочато втілення прихованих заходів так званої "промислової мобілізації" компаній та підприємств оборонного сектору. Зокрема в компанії "Ростех" з початку серпня введено заборону на відпустки для всього керівного складу та значної частини робочого персоналу", - мовиться у дописі.
Водночас у деяких компаніях, які входять до складу компанії "Ростех", "перенесення відпусток на невизначений термін" стосується 100% працівників.
"Також воєнно-промислова комісія РФ (голова комісії - Путін) готує зміни до програми державного оборонного замовлення на 2022 рік, які передбачають збільшення витрат на 600-700 млрд рос. рублів. Затвердження змін очікується на початку вересня", - повідомили у розвідці.
Зауважується, що мета прихованої "промислової мобілізації" - забезпечення ведення бойових дій на території України. При цьому вже найближчим часом очікується введення аналогічних заходів на інших оборонних підприємствах РФ.
"Кампанія з відміни відпусток також пов'язана із заходами встановлення повного контролю над пересуванням персоналу оборонних підприємств. В першу чергу, керівного складу, на фоні останніх гучних справ зі звинувачення у державній зраді окремих представників наукових кіл РФ", - йдеться у повідомленні.
Наразі до складу державної компанії "Ростех" входить понад 800 компаній та підприємств різних галузей виробництва. Портфель корпорації містить до 40% всього об'єму держоборонзамовлення та пріоритетні цивільні програми.
Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що РФ намагається перезапустити чи розширити воєнну промисловість для підтримки тривалих бойових дій на території України.