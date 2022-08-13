Зазначимо, ЗСУ продовжують точними ударами знищувати російську техніку на окупованих територіях України.

Російська Федерація намагається перезапустити чи розширити воєнну промисловість для підтримки тривалих бойових дій в Україні.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 12 серпня міністр оборони Росії Сергій Шойгу, ймовірно, відвідав завод "Уралвагонзавод".

Цьому передувало повідомлення про те, що "Уралвагонзавод" зіштовхнувся з фінансовими проблемами через запроваджені Заходом санкції та невиконання зобов'язань за державним контрактом.

"Це найбільший виробник танків у РФ, зокрема, танків Т-72. Візит Шойгу може свідчити, що Кремль намагається перезапустити чи розширити діяльність військово-промислового комплексу", – ідеться в повідомленні.

Наголошується, що військово-промислова комісія РФ під головуванням Путіна готується до початку вересня змінити програму держоборонзамовлення, збільшивши видатки на 600-700 млрд рублів – приблизно $10 млрд.

Зазначимо, Збройні сили України продовжують точними ударами знищувати російську техніку на окупованих територіях України. Нагадаємо, згідно зі останніми даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 975 артилерійських систем, 4108 бойових броньованих машин і 1849 танків.

Раніше у британській розвідці повідомляли, що на проблеми з виробництвом російської техніки вказує і недавнє рішення Білорусі випускати вітчизняний основний бойовий танк Т-72Б. Ймовірно, це альтернативне рішення стане заміною програми модернізації танка, замовленого у державної компанії "Уралвагонзавод" з РФ.

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