Упродовж останніх двох діб українські війська знищили чотири штурмовики супротивника, зазначили в Генштабі ЗСУ.

В Україні особовий склад ворожих сил деморалізований.

Серед ворогів значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

"…Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітно-ракетних військ знищили чотири штурмовики Су-25 та два вертольоти противника…", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого увірвалися в Україну.

Спочатку супротивник почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

За відомостями Управління Верховного комісара ООН з прав людини станом на 9 березня, з початку війни РФ проти України вже загинули 474 мирних жителів.

У Генштабі ЗСУ 9 числа повідомили, що в нашій державі вже ліквідовано понад 12 тисяч окупантів та багато ворожої техніки.

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