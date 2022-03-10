В Україні особовий склад ворожих сил деморалізований.
Серед ворогів значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
"…Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітно-ракетних військ знищили чотири штурмовики Су-25 та два вертольоти противника…", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого увірвалися в Україну.
Спочатку супротивник почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.
За відомостями Управління Верховного комісара ООН з прав людини станом на 9 березня, з початку війни РФ проти України вже загинули 474 мирних жителів.
У Генштабі ЗСУ 9 числа повідомили, що в нашій державі вже ліквідовано понад 12 тисяч окупантів та багато ворожої техніки.