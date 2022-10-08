Прискорювати рішення партнерів щодо надання Україні систем ППО - це головний пріоритет українських дипломатів, зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Україна обов'язково отримає від міжнародних партнерів достатню кількість сучасних та ефективних систем протиповітряної оборони.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців.

Зеленський подякував усім українським зенітникам та кожному, хто залучений до протиповітряної оборони України.

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"Ми робимо все можливе, щоб захистити українське небо, і це один із найвищих пріоритетів для наших дипломатів – прискорювати рішення партнерів щодо надання Україні сучасних та ефективних систем ППО, достатньої їх кількості", - заявив Зеленський.

"Обов'язково до цього ми прийдемо", - переконаний президент.

ППО для України

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня у Пентагоні заявили, що планують протягом наступних двох місяців надати Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які забезпечать додаткову протиповітряну оборону нашої держави.

Також восени очікується передача Україні надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T. Раніше у ФРН обіцяли наприкінці літа передати IRIS-T.

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