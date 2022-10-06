Очікується, що росіяни посилять удари по критичній інфраструктурі України.

Через погрози посилення ударів росіян по об'єктах критичної інфраструктури Київ запросив у США додаткові системи ППО.

Про це пише Politico.

Зеленський вважає, що військові поразки на полі бою будуть спонукати Путіна посилити удари по цивільних об'єктах взимку.

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"Україні вдалося запобігти більшості російських атак, але ми можемо очікувати збільшення числа російських ракетних ударів по критично важливій українській інфраструктурі в найближчі тижні", - заявив колишній глава НАТО Андерс Фог Расмуссен.

За словами Расмуссена, одним із засобів, які можуть бути доставлені в Україну відносно швидко і у великій кількості, є танки "Леопард" німецького виробництва, хоча Берлін як і раніше відмовляється їх поставляти, посилаючись на відсутність важкої бронетехніки, наданої іншими великими державами.

Журналісти відзначають, що вже до листопада Україна повинна отримати дві ЗРК Raytheon, які зможуть збивати безпілотники, ракети і вертольоти. Крім того, Київ чекає відправку NASAMS. Але українська влада побоюється, що цього буде недостатньо.

Удари по українських містах взимку: що кажуть військові

Росія почала активно обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури України ще з минулого місяця, коли армію Путіна змусили покинути більшу частину окупованих районів Харківської області. Тоді ударам піддалася ТЕЦ-5 області.

Разом з тим останнім часом почастішали удари ворога іранськими дронами. Таким чином РФ економить ракети, запас яких у Путіна вичерпано, для атак по критичній інфраструктурі взимку, вважає представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

З таким розвитком подій згодні і західні партнери.

Військова допомога США - що відомо

В оголошений у вівторок пакет військової допомоги адміністрації Байдена на суму 625 мільйонів доларів не були включені нові засоби протиповітряної оборони. Замість цього Вашингтон зосередився на відправці високоточних артилерійських і ракетних систем і боєприпасів.

Адміністрація Байдена навмисно озброює Україну, відправляючи артилерію і боєприпаси для негайного бою, а також укладаючи контракти з оборонною промисловістю на постачання такої зброї, як NASAMS. Це двоєдина стратегія, яка, за словами офіційних осіб, задовольняє нагальні потреби Києва і забезпечує постійний потік озброєнь найближчими роками.

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