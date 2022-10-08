Ракетно-артилерійськими підрозділами Збройних сил України виконано 218 вогневих завдань.

Українська авіація вночі завдала ударів по системах протиповітряної оборони окупантів у Херсонської області.

Про це повідомив прес-секретар Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, ситуація на Південнобузькому напрямку залишається напруженою з динамічним розвитком на різних напрямках. Сили оборони України утримують контроль та ініціативу.

Відео дня

"Наша авіація відпрацювала вночі по системах протиповітряної оборони противника в Бериславському та Каховському районах, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 218 вогневих завдань. Результати дорозвідуються", - сказав Назаров.

Прес-секретар додав, що противник веде оборонні дії з метою утримання захоплених територій і стримування розвитку наступу підрозділів Сил оборони.

Окупанти продовжують наносити авіаційні та ракетний удари, обстрілювати важкою артилерією позиції Збройних сил України, території прилеглих до лінії фронту громад, тилові регіони України.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку:

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході України. За добу, 5 жовтня, захисники звільнили ще три населених пункти. Всього з початку жовтня бійці ЗСУ деокупували понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Просуваючись на південь, українські підрозділи відтіснили лінію фронту ще до 20 км вперед, головним чином роблячи успіхи на східному березі річки Інгулець і на західному березі річки Дніпро, але поки ще не погрожуючи головним російським оборонним позиціям, заявили в британській розвідці.

5 жовтня українська авіація завдала понад 15 ударів по противнику. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння і військової техніки та знищено 4 ЗРК противника.

ЗСУ з 1 по 6 жовтня звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області.

Вас також можуть зацікавити новини: