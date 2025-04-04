Росія може розгорнути війська КНДР в Україні, у Криму вже бачили 'Коксани', - ZDF

Поява гармат КНДР на півострові може бути передвісником політично значущої ескалації, стверджує видання.

У Криму "засвітились" північнокорейські артилерійські установки. Ймовірно, Росія перекинула частину військ КНДР на анексований півострів, щоб розгорнути цей контингент в Україні, пише ZDF.

26 березня у мережі з'явилося відео, на видно кілька одиниць північнокорейських важких артилерійських установок "Коксан". Кадри свідчать про те, що артустановки транспортують залізницею в північну частину Криму.

Ці гармати відіграли важливу роль у наступі РФ у Курській області завдяки великому радіусу ураження. За даними видання, Україна знищили п'ять гармат "Коксан" за допомогою безпілотників, але Пхеньян передав Москві щонайменше 200 установок.

Відео дня

Досі північнокорейські війська брали участь у бойових діях лише у Курській області. Втім, раптова поява гаубиць "Коксан" в Криму може свідчити про плани Росії розгорнути північнокорейські сили безпосередньо в Україні.

"Документально підтверджена присутність артилерійських комплексів "Коксан" на українській території є передвісником політично значущої ескалації, тобто ймовірного швидкого бойового розгортання північнокорейських сухопутних військ в Україні", - йдеться у матеріалі.

КНДР і Росія - останні новини

Раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР відправила нову партію солдатів у Росію. За інформацією розвідки, їхня кількість становить щонайменше 3000 осіб.

Водночас Forbes повідомляв, що ЗСУ ефективно знищують "диво-техніку" КНДР на фронті, проте у Північної Кореї все одно є великі резерви військ і техніки, включаючи потенційно сотні додаткових M1989.

Вас також можуть зацікавити новини: