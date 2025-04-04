Росія може розгорнути війська КНДР в Україні, у Криму вже бачили 'Коксани', - ZDF

У Криму "засвітились" північнокорейські артилерійські установки. Ймовірно, Росія перекинула частину військ КНДР на анексований півострів, щоб розгорнути цей контингент в Україні, пише ZDF.
26 березня у мережі з'явилося відео, на видно кілька одиниць північнокорейських важких артилерійських установок "Коксан". Кадри свідчать про те, що артустановки транспортують залізницею в північну частину Криму.
Ці гармати відіграли важливу роль у наступі РФ у Курській області завдяки великому радіусу ураження. За даними видання, Україна знищили п'ять гармат "Коксан" за допомогою безпілотників, але Пхеньян передав Москві щонайменше 200 установок.
Досі північнокорейські війська брали участь у бойових діях лише у Курській області. Втім, раптова поява гаубиць "Коксан" в Криму може свідчити про плани Росії розгорнути північнокорейські сили безпосередньо в Україні.
"Документально підтверджена присутність артилерійських комплексів "Коксан" на українській території є передвісником політично значущої ескалації, тобто ймовірного швидкого бойового розгортання північнокорейських сухопутних військ в Україні", - йдеться у матеріалі.
КНДР і Росія - останні новини
Раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР відправила нову партію солдатів у Росію. За інформацією розвідки, їхня кількість становить щонайменше 3000 осіб.
Водночас Forbes повідомляв, що ЗСУ ефективно знищують "диво-техніку" КНДР на фронті, проте у Північної Кореї все одно є великі резерви військ і техніки, включаючи потенційно сотні додаткових M1989.