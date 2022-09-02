Російська армія не зможе відправити на військові навчання "Восток-2022" понад 15 тисяч чоловік особового складу. Подібні тренування "ретельно прописані і не заохочують ініціативу". Вони не допомогли окупаційному війську організувати ефективний наступ в нашій країні.
Такими висновками поділилися представники британської розвідки у традиційному щоденному звіті про війну в Україні.
"Незважаючи на війну в Україні, 1 вересня російські військові почали навчання "Восток-22" — щорічні спільні стратегічні навчання, що знаменують собою кульмінацію року військової підготовки. Росія публічно заявила, що в навчаннях візьмуть участь 50 000 військовослужбовців, проте малоймовірно, що цього року активну участь візьмуть понад 15 000 осіб. Це приблизно 20% від сил, які брали участь в останніх навчаннях "Восток" в 2018 році", — повідомили в британській розвідці.
Згідно зі звітом, військові дії в Україні показали, що такі тренування не допомагають Збройним силам РФ проводити великомасштабні і складні операції. Вони проходять за сценарієм, де всі дії заздалегідь визначені.
"Такі заходи ретельно прописані, не заохочують ініціативу і спрямовані в першу чергу на те, щоб справити враження на російських лідерів і міжнародну аудиторію", — додали в британській розвідці.
Нагадаємо, незважаючи на агресію в Україні, Росія 17 серпня оголосила про проведення навчань "Восток-2022". У них візьмуть участь Індія і Китай, але в Піднебесній вже заявили, що спільні тренування з РФ "не пов'язані з поточною міжнародною та регіональною ситуацією". Вчора, 1 вересня, навчання перейшли в активну фазу.
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