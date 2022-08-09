Навчання відбудуться на території Білорусі та 185-го центру бойової підготовки повітряно-космічних сил РФ.

Міноборони Білорусі заявило, що їхня армія проведе оперативно-тактичні навчання з бойовими стрільбами.

Відомство зробило допис на своєму Telegram-каналі.

З 9 по 25 серпня 2022 року під керівництвом заступника командувача військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони Білорусі пройде оперативно-тактичне навчання. Бойова стрільба теж матиме місце бути, додали у Міноборони.

Навчання відбудуться на території Білорусі та 185-го центру бойової підготовки повітряно-космічних сил РФ.

До навчань планують залучити особовий склад та озброєння, військову та спеціальну техніку військ ППО й радіотехнічних військ, а також бойові розрахунки закладу освіти "Військова академія Республіки Білорусь".

Ціль навчань - "підвищення злагодженості з'єднань та військових частин під час виконання завдань за призначенням", пояснили у Міноборони Білорусі.

Нагадаємо, що 1 липня Білорусь продовжила військові навчання на кордоні з Україною. Станом на 2 липня в Білорусі тривало вручення повісток.

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