У результаті бою – окупанти відійшли.

Минулої доби на Сумщині прикордонний наряд виявив декількох диверсантів, які рухалися з території країни-агресора. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби.

Зазначається, що по диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.

"Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони, залучили артилерійський та мінометний розрахунки. У результаті бою – окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зосередження ворожих диверсантів на Сумщині – деталі

Нещодавно речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що останнім часом ворожі диверсійно-розвідувальні групи зосередилися на Сумській області.Раніше ДРГ також фіксувалися на Чернігівщині та Харківщині. Росія засилає своїх диверсантів для знищення українських захисників.

У серпні українські військовослужбовці виявили ДРГ із десяти росіян неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади на Сумщині.

Військові вступили у стрілецький бій, а на допомогу їм вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками безпілотників.

Вогонь Сил оборони змусив противника забрати поранених та відступити за державний кордон.

Вас також можуть зацікавити новини: