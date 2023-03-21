Окупанти обстрілюють ці території з мінометів.

Російські загарбники здійснюють провокації в окупованих районах Херсонщини з найменш лояльним до них населенням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" повідомив начальник прес-служби тактичної групи "Грім" Дмитро Плетенчук.

"Надійшла цікава інформація. Окупанти намагаються дізнаватися, які саме окуповані райони лівобережжя найменш до них лояльні. Тому свої провокації вони намагаються здійснювати саме у цих районах, мікрорайонах... Наприклад, в Олешках та інших населених пунктах, які страждають від обстрілів росіян. Використовують вони для цього зазвичай міномети", - розповів Плетенчук.

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Ситуація в Херсонській області

За даними оперативного командування "Південь", окупанти продовжують примусово вивозити жителів тимчасово окупованого населеного пункту Олешки Херсонської області. Зокрема, частину населення вивезли до Чаплинки нібито через українські обстріли. При цьому ворог займає порожні будинки жителів Олешок, а в населеному пункті активно діють російські мародери.

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