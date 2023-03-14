Він нібито перебуває в лікарні.

Російські ЗМІ вдруге заявили, що на так званого "заступника голови вца" окупованої Нової Каховки на Херсонщині Віталія Гура вчинили замах.

Як пише Baza, Гура спробували підірвати в автомобілі в понеділок, 13 березня.

Нібито вибуховий пристрій спрацював поруч з машиною гауляйтера, коли він зупинився біля їдальні "Смачна країна" в Новій Каховці. В результаті він отримав поранення і був доставлений в лікарню.

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Смерть Віталія Гура

У серпні 2022 року російські ЗМІ повідомляли про вбивство Віталія Гура. Тоді повідомлялося, що ставленик окупантів нібито був застрелений.

Через місяць заявили, що його вбивство -інсценування Федеральної Служби безпеки РФ, вчинене в рамках дій з пошуку українських диверсантів.

Хто такий Віталій Гура

Віталій Гура народився 27 серпня 1978 року. За інформацією "Чесно", він був головою Новокаховської міської організації "Соціалісти" і в 2015 році балотувався від цієї політсили до Херсонської обласної ради та Новокаховської міської ради.

Водночас працював у КП "Новокаховське управління комунального господарства", майстром газового господарства. У 2020-2021 роках працював головним механіком у КП "Міський водоканал" Нової Каховки.

На момент повномасштабного вторгнення Росії був старостою Дніпрянського округу Нової Каховки.

6 грудня українська прокуратура оголосила йому про підозру у колабораційній діяльності. За інформацією слідства, після початку повномасштабної війни Гура пішов на співпрацю з окупантами і став "заступником голови адміністрації" захопленого міста в Херсонській області. У Новій Каховці він допомагав окупантам незаконно відсуджувати майно муніципалітету.

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