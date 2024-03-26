В даний час там проводять набір.

В РФ в новостворений Ленінградський військовий округ набирають солдатів, яких можуть відправити на війну в Україну.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. При цьому зазначається, що опубліковано оголошення про набір в новий 44-й армійський корпус у Лузі у новоствореному Ленінградському військовому окрузі.

"Росія докладає зусиль для збільшення своїх сил на північному заході країни, оскільки більша частина її підрозділів, беруть участь в операціях в Україні", - йдеться в повідомленні.

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При цьому в британській розвідці зазначають, що досить ймовірно, що Росії доведеться вирішити, чи залишаться нові підрозділи, такі як 44-й армійський корпус, у своїх гарнізонах після створення чи вони будуть перекинуті в Україні "для підтримки там бойової потужності".

"Раніше новостворені підрозділи були оперативно перекинуті в Україну", - сказано в повідомленні розвідки. При цьому зазначається, що війна в Україні не дає реалізації амбіцій Росії щодо розширення її збройних сил.

Війна в Україні: новини

25 березня британська розвідка оцінила намір Російської Федерації створити ще дві загальновійськові армії цього року, як про це заявив 20 березня російський міністр оборони Сергій Шойгу. Йшлося про те, що вони будуть сформовані з 14 дивізій і 16 бригад.

В розвідці зауважували, що точний тип, місце і склад цих підрозділів не зазначались, хоча, найбільш ймовірно, що це буде поєднання механізованих, бронетанкових, артилерійських і матеріально-технічних засобів.

При цьому британська розвідка зазначала, що з урахуванням успішних зусиль Росії з вербування, підрозділи можуть бути достатньо укомплектованими. Однак, враховуючи обмежену підготовку в Росії, широке використання застарілого обладнання і інфраструктурні проблеми, ймовірно, що ці підрозділи зіштовхнуться з проблемами з ресурсами.

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