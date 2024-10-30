Тепер після служби військові будуть зобов'язані здавати тільки дві речі.

Міністерство оборони змінило механізм звітування за майно для військових ЗСУ. Про це у соцмережі написав міністр оборони Рустем Умєров.

Тепер після служби військові будуть зобов'язані здавати тільки каски і бронежилети, а інше майно, таке як спальники, каремати, фляги тощо, залишатимуться у військового.

"Ці зміни впроваджуємо наказом Міноборони. Цих змін дуже чекали наші воїни. Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо", - пояснив рішення Умєров.

Відео дня

Нагадаємо, рік тому Міноборони спростило процедуру списання військового майна, яке було втрачене в ході бойових дій. Таким чином списання скоротили орієнтовно до 2-3 тижнів.

Війна в Україні: новини

Фронт тріщить, але не сиплеться, заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. "Маємо 800 км фронту, дев'ять гарячих ділянок з 11. Є відступ із певних найбільш складних напрямків, але фронт не сиплеться. Питання в тому, щоб зберегти цю тонку лінію оборони так, щоб не було прориву противника. Адже потім стримати його буде важко", - зазначив експерт.

За його словами, окупанти діють на межі своїх логістичних можливостей, вони кидають резерви на усіх напрямках фронту, щоб позбавити такої можливості ЗСУ. При цьому Згурець висловив упевненість у тому, що темпи поповнення резервів армії РФ не такі, що можуть забезпечити оперативні прориви.

Вас також можуть зацікавити новини: