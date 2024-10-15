Вартість знищеної цьогоріч російської техніки - щонайменше 8 млрд доларів США.

З 1 січня по 1 жовтня 2024 року Сили оборони України знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів. Про це повідомило Міністерство оборони України на своєму сайті.

"Найчорнішим днем" для армії країни-агресора стало 22 вересня, коли, за даними Генерального штабу Збройних сил України, українські захисники знищили 81 ворожу артсистему", - додали там.

Зазначається, що 1 артилерійський дивізіон - це 18 артилерійських стволів, артбригада - 72 артустановки. Отже, впродовж 9 місяців цього року Сили оборони знищили умовно 144 ворожі артбригади.

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Там додали, що вартість знищеної цьогоріч російської техніки - щонайменше 8 млрд доларів США. Це приблизна цифра, яка ґрунтується на інформації з відкритих джерел і середніх цінах на озброєння та військову техніку на світовому ринку.

"Таким чином, знищені або виведені з ладу без перспективи відновлення ворожі САУ, гаубиці та гармати - можливо, найдорожчий металобрухт у світі. Витрати Росії на війну, загарбання чужої землі, вбивства українців могли бути направлені на вирішення внутрішніх соціальних питань. За 8 млрд доларів США, до прикладу, агресор міг би побудувати 13 сучасних спортивних арен або 18 об’єктів охорони здоров’я, оснащених найкращими зразками лікувально-діагностичної апаратури", - додали у Міноборони.

Війна в Україні - втрати РФ

За минулу добу загальні бойові втрати російських окупантів орієнтовно склали 1 210 осіб, а від початку повномасштабного вторгнення - близько 671 400. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Також знищено багато ворожої техніки: танків - 8988 (+13 за минулу добу) одиниць,бойових броньованих машин - 17939 (+44), артилерійських систем - 19430 (+9) та інше.

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