Користь і вигода: в WP розкрили, для чого КНДР може відправити солдатів на фронт в Україну

Альянс між Москвою та Пхеньяном міцніє та розвивається за межі передачі зброї.

Відправлення солдатів КНДР для допомоги Росії у війні проти України може стати "цінною іноземною валютою" для режиму Кім Чен Ина та зміцнити його зв’язки з Кремлем ще сильніше, пише The Washington Post.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський підтвердив повідомлення про те, що північнокорейські війська підтримують росіян в Україні, попередивши, що альянс між Москвою та Пхеньяном міцніє та розвивається за межі передачі зброї.

Представник української військової розвідки на умовах анонімності сказав, що "кілька тисяч" північнокорейських солдатів піхоти зараз проходять навчання в Росії і можуть бути направлені на лінію фронту в Україні до кінця цього року.

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Навіщо Пхеньян відправляє в РФ своїх військових та робітників?

За даними Daily NK, солдати КНДР можуть вже бути присутніми в Росії, допомагаючи у відбудові Донбасу, що перебуває під контролем російських військ. Видання, посилаючись на неназвані джерела в Північній Кореї та Росії, повідомило, що Пхеньян направив близько 150 нових робітників для участі в реконструкційних роботах на окупованих територіях.

Російські чиновники ще у 2022 році позитивно відгукувалися про допомогу північнокорейських працівників у вирішенні проблеми нестачі робочої сили. Посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора заявив, що північнокорейські будівельники відіграють важливу роль у відновленні соціальної та інфраструктурної сфер на Донбасі.

Яка користь для Північної Кореї?

Північна Корея має тривалу історію відправки своїх громадян на роботу до Росії для заробітку валюти, яка підтримує економіку країни. Після пандемії COVID-19 та закриття кордонів з Китаєм, який є основним торговельним партнером Пхеньяна, потреба в додаткових джерелах доходу стала ще гострішою. Робітники, що працюють за кордоном, приносять важливі надходження, які допомагають підтримувати режим Кім Чен Ина.

Згідно з даними Центрального банку Південної Кореї, економіка Північної Кореї скорочувалася з 2020 до 2023 року через міжнародні санкції та пандемію. Хоча торгівля з Китаєм почала відновлюватися після відкриття кордонів у 2023 році, вона ще не досягла допандемічних показників.

Північнокорейські працівники, зазвичай чоловіки, працюють у важких умовах, часто без належного навчання та захисного спорядження. Після прибуття в Росію їхні паспорти конфіскують, а родини залишаються в Північній Кореї, що унеможливлює втечу.

ООН і заборона на робочу силу з Північної Кореї

Хоча ООН наклала заборону на експорт робочої сили з Північної Кореї в рамках санкцій після ядерних випробувань, північнокорейці продовжують працювати в Росії та інших країнах. Заборона передбачала повернення всіх робітників до кінця 2019 року, але через закриття кордонів багато з них залишилися в Росії. За інформацією Міністерства об’єднання Південної Кореї, північнокорейці продовжували в'їжджати до Росії за туристичними чи студентськими візами, порушуючи санкції, і працювати на місцеві компанії.

Війна в Україні - допомога КНДР Росії

Кілька днів тому міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР може відправити своїх військових в Україну. У ЦПД наголошували, що деякий контингент північнокорейських військ вже присутній на українській землі – на окупованих територіях.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея фактично включилася у російську війну проти України.

Північна Корея (КНДР) може відправити на допомогу Росії у її війні проти України до 100 тисяч своїх військовослужбовців. І це точно стане великою проблемою для України, вважає майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, військовий аналітик Олексій Гетьман.

Натомість ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що в окупаційній армії скоро з'явиться "особливий бурятський батальйон", який буде укомплектовано громадянами КНДР.

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