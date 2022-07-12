За словами експерта, ідею щодо загальної мобілізації в РФ не підтримують.

Російське суспільство після слів президента країни Володимира Путіна про те, що "Росія ще не починала воювати" почало цікавитись, а чому аж 5 місяців триває так звана "спецоперація".

Про це у коментарі ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Путін злиться. Справа у тому, що після його фрази про те, що Росія ще всерйоз не воювала, російське суспільство відреагувало дуже негативно. Вони навіть почали сумніватись у "святості" самого Путіна. Вони його почали звинувачувати і цікавитись, а що вони роблять 5 місяців "спецоперації", чому вона досі ще триває", - пояснив експерт.

За словами Жданова, це свідчить, що ідею щодо загальної мобілізації в РФ не підтримують. І якщо у Кремлі завтра скажуть, що пора допомагати армії воювати з "нацистами", то це спровокує соціальний вибух. "Навіть, якщо суспільство розпадеться навпіл, то буде 50% мобілізованих, які будуть категорично проти війни, вони поламають усю потенційну наступальну здатність російської армії", - сказав Жданов.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Жданов зазначив, що російська тактична авіація повернулася на білоруські аеродроми та проводить інтенсивні тренування. Уздовж кордонів України в готовності до завдання ракетних ударів продовжують перебувати розгорнуті Росією "Іскандери".

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