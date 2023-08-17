Оприлюднено спільну заяву очільників урядів країн Балтії.

Естонія, Латвія та Литва також приєдналися до декларації країн G7 (Великої сімки) щодо гарантії безпеки для України.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій сьогодні премʼєр-міністрами країн Балтії – главами уряду Литви, Латвії та Естонії - Інгрід Шимоніте, Кріш'яніс Каріньш та Кая Каллас.

Згідно з повідомленням на сайт Литовського уряду, керівники урядів трьох країн висловили у цій заяві рішучу підтримку та солідарність з народом та урядом України, які героїчно захищають свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність своєї країни.

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"Ми визнаємо, що мужня боротьба України допомагає захистити євроатлантичну безпеку та заснований на правилах міжнародний порядок", - йдеться у спільній заяві.

У документі наголошується, що лише членство в НАТО забезпечить Україні гарантії безпеки та надійний стримуючий фактор, необхідний для запобігання майбутній агресії з боку експансивної Росії.

"Членство України в НАТО також значно зміцнить євроатлантичну безпеку та стабільність. На саміті НАТО у Вільнюсі союзники погодилися, що майбутнє України – в НАТО. Ми продовжуватимемо рішуче підтримувати прагнення України приєднатися до Альянсу якнайшвидше. Україна продемонструвала свою готовність підтримувати наші спільні принципи демократії, індивідуальної свободи та верховенства права, а також робити внесок у безпеку північноатлантичного регіону", - йдеться в заяві.

Представники урядів трьох країни зазначають, що будуть тісно співпрацювати з Україною в її прагненні до членства в ЄС.

"Після оцінки виконання рекомендацій ми очікуємо, що у 2023р розпочнуться переговори про вступ. Сильна, незалежна та процвітаюча Україна, повністю включена в євроатлантичну сім’ю, є дуже важливою для європейської безпеки. Зважаючи на це, ми приєднуємося до декларації G7 про підтримку України. Спираючись на цю багатосторонню структуру, ми працюватимемо з Україною над встановленням зобов’язань у сфері безпеки та угод, які допоможуть Україні виграти цю війну якомога швидше, підтримають її економічну стабільність і відновлення, стійкість, програму реформ, а також підтримають її європейські та євроатлантичні прагнення", - наголошується у спільній заяві.

Війна в Україні та G7

12 липня на полях дводенного саміту НАТО у Вільнюсі було оголошено про ухвалення спільної декларації країни G7 (Японія, Німеччина, Великобританія, США, Канада, Франція і Італія) про безпекову підтримку України.

13 липня Зеленський заявив, що ще шість країн приєдналися до декларації про гарантії безпеки для України. Зокрема, це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. При цьому Зеленський переконаний, що коло гарантів буде збільшуватися.

12 серпня, стало відомо, що Греція приєдналася до гарантій безпеки для України, які раніше схвалили країни G7. Вона стала 14 країною у цьому списку.

Було оголошено, що Декларація відкрита для будь-якої країни, яка поділяє намір підтримати Україну.

Того ж дня відбулось перше засідання Ради Україна-НАТО. За словами президента США Джо Байдена, усі союзники погодились, що майбутнє України з НАТО і лідери G7 беруть довгострокові зобов'язання для безпеки України. Зокрема, спільно з президентом Володимиром Зеленським були обговорені гарантії, які можна надати вже зараз.

12 серпня цю декларацію підтримала Греція, яка стала вже 14-країною, що приєдналася до декларації G7.

16 серпня Рада міністрів Болгарії ухвалила рішення підтримати декларацію країн "Великої сімки" (G7) щодо надання довгострокових гарантій безпеки для України.

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