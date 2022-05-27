Було кілька "прильотів".

Російські окупанти завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки є серйозні руйнування.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ніч на Дніпропетровщині пройшла неспокійно. Також неспокійним виявився і ранок.

"Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Маємо кілька "прильотів". Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей", - повідомив він.

Своєю чергою голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що окупанти обстріляли Дніпровський район:

"На ранок - три "прильоти" у Дніпровському районі. Наразі інформація про жертв та масштаби руйнувань з‘ясовується. В інших районах області ніч пройшла спокійно".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у лікарні Дніпра померла 11-річна дівчинка, що потрапила під обстріл окупантів у Привіллі.

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