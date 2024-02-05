Упродовж минулого тижня ворог атакував Україну понад 1500 разів.

Минулого тижня інтенсивність ворожих обстрілів збільшилася майже на чверть. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, упродовж минулого тижня ворог атакував Україну понад 1500 разів.

"Зафіксовано атаки понад 570 населених пунктів. Найбільше - в Запорізькій області", - зазначив очільник МВС.

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Він поінформував, що за тиждень внаслідок російських ударів за минулий тиждень 12 людей загинули, 60 осіб отримали поранення.

Війна в Україні - ситуація на фронті

4 лютого під час робочого візиту президента Володимира Зеленського на передові позиції Сил оборони України в районі села Роботине Запорізької області сталися відносно близькі вибухи від обстрілу російських окупантів.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.

"Це Роботине. У цій місцевості ведуться активні бойові дії, так що були відносно близькі розриви, але я б не драматизував ситуацію", - повідомив Никифоров.

Як сказано на сайті президента, під час робочої поїздки до Запорізької області Зеленський відвідав передові позиції українських військових у районі села Роботине. Зокрема, глава держави побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

Авдіївка наразі залишається однією з найскладніших ділянок фронту. По всьому периметру навколо міста зростає кількість бойових дій.

"Раніше там було три напрямки наступу противника. Ми говорили про напрямок з півночі, де йшлося про утримання ворога у зоні Степового, це власне північні підступи до Авдіївки. Але зараз основна динаміка розвивається на півночі самого міста, де є просування противника до ділянки, яка розташована, умовно кажучи, між Коксохімом та самою Авдіївкою. Там ворог у вихідні дні здійснив певне просування, використовуючи погану погоду, через яку розвідка була ускладнена, артилерія працювала менше", - розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Також окупанти постійно обстрілюють Херсон та область. Сьогодні, 5 лютого, внаслідок удару ворога загинули три людини. У центральній частині Херсона російські окупанти обстріляли легковий автомобіль. Внаслідок обстрілу він загорівся. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в салоні машини тіла двох загиблих чоловіків. Через артилерійський удар травми, несумісні з життям, отримала 66-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на вулиці.

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