В районі Роботиного ведуться активні бойові дії.

Під час робочого візиту президента Володимира Зеленського на передові позиції Сил оборони України в районі села Роботине Запорізької області сталися відносно близькі вибухи від обстрілу російських окупантів.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров. "Це Роботине. У цій місцевості ведуться активні бойові дії, так що були відносно близькі розриви, але я б не драматизував ситуацію", - повідомив Никифоров.

Як сказано на сайті президента, під час робочої поїздки до Запорізької області Зеленський відвідав передові позиції українських військових у районі села Роботине. Зокрема, глава держави побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

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Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка. Також президент поспілкувався із захисниками України та вручив їм державні нагороди.

Ситуація в районі Роботиного

Наприкінці серпня 2023 року Сили оборони України звільнили Роботине з-під російської окупації.

З того часу й по сьогодні у цьому районі не вщухають постійні бої.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ, оприлюдненому сьогодні ввечері, йшлося про те, що на Запорізькому напрямку Силами оборони України відбито 2 атаки північніше Приютного та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону украхнських військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 30 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

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