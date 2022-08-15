Ракетна загроза, як і мінна небезпека у прибережних водах залишаються на високому рівні.

Ворог збільшив корабельне угруповання у Чорному морі до трьох одиниць. Кількість ракет "Калібр" збільшилася до 24. Саме тому українці повинні не нехтувати повітряними тривогами.

Про це у Facebook повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його даними, станом на 14:00 в Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшилось до трьох одиниць, відповідно, кількість ракет "Калібр" – до 24.

"Таким чином, ракетна загроза, як і мінна небезпека у прибережних водах залишаються на високому рівні", - сказав Назаров.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни вивозять свої родини з Херсона. Окупанти відчувають свою поразку "по всіх фронтах", вони навіть не змогли запустити освітній процес.

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