Працівники 98% навчальних закладів не погодилися переходити на бік на окупантів.

У тимчасово окупованому Херсоні спостерігається цікава тенденція. Якщо спочатку рашисти завозили туди свої родини та вчителів, то нині усі вони повертаються у РФ. Окупанти відчувають свою поразку "по всіх фронтах", вони навіть не змогли запустити освітній процес.

Про це ТСН розповіла секретар Херсонської міськради Галина Лугова, яка фактично виконує обов'язки міського голови Херсона, відколи його очільника Ігоря Колихаєва викрали росіяни.,

Лугова жила в Антонівці. 13 березня рашисти у співпраці з колаборантами спалили її будинок. Нині вона евакуювалася до Вінниці та звідти допомагає херсонцям.

Росіяни, як повідомила Лугова, вивозять свої родини з Херсону. Раніше вони завозили вчителів та своїх родичів, проте нині тенденція змінилася. Родини окупантів тікають до РФ.

Рашисти намагалися відкривати школи та дитячі садочки, проте майже ніхто не погодився на них працювати. Тоді окупанти почали "інвентаризувати" техніку та шкільне обладнання, вони вирішили просто усе розграбувати.

Окупанти відкрито агітують батьків, аби ті віддавали дітей до шкіл та садочків. За це вони навіть пропонують по 4 тисячі рублів (трохи більше 2 тисяч гривень). Такі гроші нібито отримають ті батьки, які приведуть дитину до школи. Проте рашисти не тільки "заохочують" та обіцяють безкоштовне навчання. Вони погрожують тим українцям, які не хочуть віддавати своїх дітей в окупантські школи. Паралельно з цим росіяни так і не змогли змусити працювати усіх педагогів, які залишилися під окупацією.

Рашисти змогли відкрити лише три школи зі 171 навчального закладу. Це дуже показова статистика. 98% навчальних закладів не погодилися працювати на окупантів. Бажаючих підтримувати рашистів дуже мало.

Вони вриваються до будинків директорів та вчителів, вимагають, щоб ті починали навчальний процес. Вже є факти, коли працівники шкіл сиділи "на підвалах", так окупанти намагалися змусити їх працювати. Проте навіть це не спрацювало, після звільнення з підвалів ці люди виїхали. Дітей немає кому вчити, вчителів немає. Окупанти повністю провалили усі плани. Вони відчувають поразку та розуміють, що вже скоро їм доведеться тікати. Тому рашисти й вивозять свої родини.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Херсонщині окупанти влаштували катівню для викрадених українців.

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