Сьогодні, 4 червня, вранці ворожа авіація завдала ракетного удару по Сумщині.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Сьогодні близько 4-ї години ранку ворожа авіація здійснила 6 пусків некерованими ракетами, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району", - повідомили прикордонники.
За даними відомства, внаслідок обстрілу людських жертв чи руйнувань інфраструктури немає.
Нагадаємо, вранці літаки стратегічної авіації Росії також завдали ракетного удару по одному з районів Одеської області. Противник влучив крилатою ракетою в сільськогосподарське підприємство, за попередніми відомостями, постраждали дві особи.