На щастя, людських жертв чи руйнувань немає.

Сьогодні, 4 червня, вранці ворожа авіація завдала ракетного удару по Сумщині.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Сьогодні близько 4-ї години ранку ворожа авіація здійснила 6 пусків некерованими ракетами, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району", - повідомили прикордонники.

За даними відомства, внаслідок обстрілу людських жертв чи руйнувань інфраструктури немає.

Нагадаємо, вранці літаки стратегічної авіації Росії також завдали ракетного удару по одному з районів Одеської області. Противник влучив крилатою ракетою в сільськогосподарське підприємство, за попередніми відомостями, постраждали дві особи.

Вас також можуть зацікавити новини: