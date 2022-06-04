Противник випустив по підприємству крилату ракету, повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Вранці літаки стратегічної авіації Росії завдали ракетного удару по одному з районів Одеської області.

Противник влучив крилатою ракетою в сільськогосподарське підприємство, за попередніми відомостями, постраждали дві особи, розповів спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"…літаки стратегічної авіації Російської Федерації нанесли удар крилатою ракетою по одному з районів Одеської області…, ракета типу Х-59 влучила в сільське господарське підприємство, і, відповідно, там складське приміщення... за попередньою інформацією, постраждали дві людини… пожежу ліквідовано", - поділився він.

В Одеській області 4 червня о 5:17 було оголошено повітряну тривогу, а о 5:53 - скасовано. У мережі повідомляли, що в Одесі був вибух.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники спершу обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували й домівки мирних людей, зокрема, в Одеській області, були жертви та постраждалі.

23 квітня ворог випустив по Одесі сім ракет, дві з них збили, але внаслідок ракетного удару загинули вісім осіб, в тому числі тримісячна дитина. Крім того, постраждали до 20 осіб.

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