3-го червня ударною авіацією Повітряних Сил знищено понад 20 одиниць бойової броньованої техніки, знищено укріплені позиції окупантів на різних напрямках, живу силу противника.

За 100 днів війни українська авіація здійснила понад тисячу авіанальотів по військах російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних cил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Із 24 лютого, з моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України, штурмовики та бомбардувальники Повітряних сил Збройних сил України Су-25 та Су-24м здійснили понад тисячу авіанальотів по колонах рашистів, скупченню техніки та особового складу і логістичних центрах. Знищено сотні одиниць техніки, переправи, пункти постачання пально-мастильних матеріалів, жива сила та інші важливі об’єкти", - йдеться у повідомленні.

3-го червня ударною авіацією Повітряних Сил знищено понад 20 одиниць бойової броньованої техніки, знищено укріплені позиції окупантів на різних напрямках, живу силу противника.

"Підрозділи зенітних ракетних військ знищили авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59, а протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила три БпЛА окупантів", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, українські військові збили 4 ворожі ракети, випущені з підводного човна.