Повідомляють про загиблих та поранених.

Російські окупанти 1 березня завдали ракетного удару по одному з підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, йдеться у повідомленні командування в Telegram.

"1 березня один із підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України став ціллю ворожого ракетного удару. На жаль, є загиблі та поранені. Командування та особовий склад Сухопутних військ ЗСУ висловлює глибокі співчуття близьким та знайомим військовослужбовців, які загинули внаслідок цього ракетного удару", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що наразі триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події. Військовій службі правопорядку та правоохоронним органам надається вся необхідна інформація для забезпечення максимальної прозорості розслідування.

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"Нагадуємо, що російські окупанти здійснюють не лише ракетні, але й інформаційно-психологічні атаки. Закликаємо всіх громадян та представників медіа не піддаватися на маніпуляції ворога та не поширювати неперевірену інформацію", - наголошують військові.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України повідомив, що російські загарбники завдали ракетного удару по полігону, де перебували українські військові.

Драпатий наголосив, що особисто стежить за ходом розслідування, та запевняє, що кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — понесуть відповідальність.

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