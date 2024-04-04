Хакери, зламавши месенджер Signal на одному з телефонів військових, могли дізнатись про шикування бійців бригади.

Начальник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк заявив, що до удару по військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади 3 листопада 2023 року у Запорізькій області міг призвести злам хакерами РФ месенджерів когось із бійців. Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, однією із кіберзагроз для ЗСУ є розсилка фішингових повідомлень для зламу месенджерів конкретних військових. Розсилає їх хакерське угруповання "Армагедон".

"Такі повідомлення йдуть тисячами. Коли їм вдається "зламати" пристрій, то ворог отримує доступ до месенджерів, до комп’ютерів через пошти. Часто це призводить до трагічних наслідків. У ході розслідування однієї з атак, під час якої загинуло понад 30 наших військовослужбовців, ми знайшли, що на один із пристроїв, на якому був месенджер Signal, прийшло повідомлення про конкретну дату і місце шикування військовослужбовців, куди в подальшому й прилетіла ракета", - розповів Вітюк.

Відео дня

Він зазначив, що наразі це одна із основних версій, що наведення стало можливим саме через технічне проникнення.

"Цей випадок наочно показує, наскільки небезпечним є використання кіберзасобів у військових діях", - підкреслив посадовець СБУ.

Загибель військових 128-ї бригади у Запорізькій області – що відомо

3 листопада на Запорізькому напрямку російські окупанти завдали удару ракетою типу "Іскандер" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Їх зібрали у дворі будинку на шикування для нагородження на честь Дня ракетних військ і артилерії. Офіційно точна кількість загиблих та поранених військових не оприлюднювалась.

ДБР розпочало розслідування дій військових посадовців, які організували захід.

Вас також можуть зацікавити новини: