Київ та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника.

Триває восьма доба протистояння російському воєнному вторгненню. Окупаційні війська цієї ночі знову вдалися до тактики обстрілів житлових кварталів великих міст.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

"Збройні Сили України продовжують стійко боронити визначені рубежі та контратакувати і блокувати сили окупантів на різних напрямках", - йдеться в повідомленні.

На Волинському напрямку противник продовжує проводити демонстраційні дії вздовж державного кордону.

На Поліському напрямку ворог намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів. Розгорнуто польові логістичних табори у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини.

На Сіверському напрямку російські окупанти намагаються дістатись північних околиць Києва, не маючи успіху в Чернігові, Ніжині, Сумах, Лебедині, Охтирці.

"Частиною сил до БТГр зі складу 200 омсбр 14 АК Північного флоту ЗС РФ, яка фактично втратила боєздатність, здійснює перегрупування та намагається наступати у напрямку на Бровари та Київ. … Київ та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника", - зазначають в Генштабі.

Ворожі частини та підрозділи зосередились в районах населених пунктів Баришевка, Нова Басань, Любеч.

На Слобожанському напрямку ворог проводить наступальну операцію в районах населених пунктів Золочів, Харків, Балаклія.

"[Ворог] намагається продовжити наступ у напрямку Лозової, катастрофічно потребує поповнення втраченої техніки та особового складу", - акцентують в Генштабі.

На Донецькому напрямку окупанти продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Новий Айдар, Волноваха та Маріуполь.

Частина сил противника продовжує дії в районах населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів продовжує наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя і Маріуполя.

Захопити останній, аби вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей, не вдається.

На Таврійському напрямку противник не полишає спроб наступу. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів, зосередив основні зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ.

В Чорному морі групи ворожого флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях та захоплювати в полон моряків. В акваторії спостерігається рух десантного загону з чотирьох великих десантних кораблів та трьох ракетних катерів у напрямку Одеси.

В районі населеного пункту Баловне загарбник висадив малочисельний десант, який було знищено.

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