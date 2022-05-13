Євгенія Бакай зруйнувала стереотип й обрала суто чоловічу професію.

Кажуть, що вийти в море може будь-який моряк, а ось привести судно в потрібну точку - тільки штурман. Тому представник цього фаху зобов'язаний володіти серйозним рівнем підготовки.

Євгенія Бакай зруйнувала стереотип й обрала суто чоловічу професію. Старшина рульової команди 2 статті Євгенія Бакай - перша дівчина-штурман українського національного флоту.

АрміяInform розповіла історію цієї хороброї людини.

Дівчина лише в березні завершила навчання у відділенні військового вишколу професійного коледжу морського транспорту Національного університету "Одеська морська академія". Її спеціальність - кораблеводіння. Тепер Євгенія - незамінна частина екіпажу бойового судна.

"Я завжди марила армією, хоча в родині військових не було. І вирішила - стану першою. Спочатку пробувала вступити до Інституту ВМС. Але, на жаль, у Флотський ВНЗ не потрапила. Ну, через те, що опускати руки не в моєму характері, то я вступила в коледж, щоб в майбутньому отримати все-таки офіцерське звання", - згадує Євгенія.

З перших днів вона зрозуміла, що рішення було правильне, і вона – у своїй стихії. Женя стала не тільки першою дівчиною, яка в коледжі отримала спеціальність "кораблеводіння", але стала найкращою на курсі.

"Під час навчання у нас було достатньо практики на кораблях і катерах ВМС ЗСУ, щоб я сьогодні могла спокійно виконувати свою роботу. Зокрема, морську справу я вивчила на навчальному катері "Чигирин" на посаді сигнальника, а також на посаді командира рульового відділення на фрегаті "Гетьман Сагайдачний". Це був хороший досвід", - розповідає Женя.

Під час навчання вона зрозуміла, що "з морем у неї роман надовго". Каже, що може годинами дивитися на море, і там не буває однакових заходів сонця. А на березі неможливо побачити стільки зірок, як у морі.

"Кажуть, що з часом романтика проходить, а служба перетворюється на рутину. Сподіваюся, це не так", - каже Євгенія.

Зараз вона професійно виконує свої обов'язки та керує особовим складом залізною рукою. Її команда відповідає за навігаційну безпеку плавання в морі, а також стежить за виконанням всіх маневрів. Штурман щодня займається коректурою карт, стежить за навігаційною і синоптичною обстановкою моря й звітує капітану корабля.

Євгенія пояснює, що як старшина рульової команди при проходженні вузини або швартуванні вона повинна бути за штурвалом. А в разі відсутності командира бойової частини - виконувати його обов'язки.

Вона додає, що на борту всі справді стають однією великою родиною. На Євгенії величезна відповідальність й вона вміє працювати з особовим складом, вирішувати завдання самотужки. Якщо виникають проблеми - до командира за підказкою не біжить. Бакай вже заробила авторитет серед колег.

"Не розумію, чому жінка на військовому кораблі повинна викликати подив. У нас же є жінки-снайпери, танкісти, артилеристи, пілоти... По-моєму, стереотипи по "нежіночим" професіям вже не на часі, особливо, коли в державі йде війна. Зараз не стоїть питання жінка ти чоловік, потрібно тільки визначитися - готовий ти захищати свою країну чи ні", - переконана Євгенія.

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