Полонений почав розповідати заготовлену байку буцімто їх відправили на полігон.

Бійці Батальйону імені Кастуся Калиновського взяли в полон російського снайпера. Йому влаштували допит й надали медичну допомогу.

Напарника полоненого було вбито у бою. Про це білоруські добровольці, які воюють на боці України, повідомили у Telegram-каналі батальйону.

На оприлюдненому білорусами відео чоловік із зав'язаними очима та зв'язаними за спиною руками відповідає на запитання захисників України. Він розповів, що звуть його Владиславом Литовченком, він уродженець Краснодарського краю РФ, зі станиці Нововолодимирської.

Полонений почав розповідати заготовлену байку буцімто їх відправили на полігон:

"Прибув сюди на ешелоні. Спочатку сказали, що їдемо на полігон. Потім нас вивантажили після Армянська на станції і почали видавати бойову зброю", - каже він.

- "Як ти тут опинився? Класно тут?", – питають білоруси.

- "Не зовсім", – відповідає зі сльозами росіянин.

З дозволу військових полонений передав вітання матері, Наталії Миколаївні Литовченко.

"Любиш маму?", - запитали у полоненого білоруські воїни. Отримавши ствердну відповідь, вони додали: "А як гадаєш, місцеві жителі своїх батьків не люблять? Навіщо ж ти сюди приперся?".

"Нас відправили", - пробурмотів у відповідь росіянин, який входив до снайперської пари.

Раніше на Харківщині СБУ взяли в полон 11 ворожих снайперів.